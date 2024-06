Sou a Médica Veterinária Juliana Sobczynski (SG). No que posso ajudar? Sou a Médica Veterinária Juliana Sobczynski (SG). No que posso ajudar? Sou a Médica Veterinária Juliana Sobczynski (SG). No que posso ajudar? Sou a Médica Veterinária Juliana Sobczynski (SG). No que posso ajudar?